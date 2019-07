Dopo i fatti di violenza, decisa la chiusura anticipata del parco di piazza Santa Caterina

Dopo gli ultimi fatti di cronaca con un doppio accoltellamento avvenuto lunedì sera, 1 luglio, il sindaco di Pescara Carlo Masci ha firmato un'ordinanza per la chiusura anticipata del parco di piazza Santa Caterina da Siena.

L'orario canonico stabilito per le ore 21:30 in estate è stato anticipato alle ore 19 per ragioni di sicurezza.

A motivare la decisione, come si legge nell'ordinanza la presa d'atto che "il parco piazza Santa Caterina è spesso frequentato da consumatori di alcolici ed è oggetto di fenomeni di degrado, di disturbo alla quiete pubblica e di violenza, non da ultimo quello accorso Lunedì".

Per questo motivo il sindaco ordina che il parco Santa Caterina venga chiuso alle ore 19 a decorrere da ieri, martedì 2 luglio e fino a data da destinarsi, dispone anche che il Servizio Verde Pubblico e Parchi provveda materialmente all’esecuzione dell'ordinanza e che il Comando della polizia municipale presieda con apposita pattuglia all’operazione di chiusura del parco, affiancando gli operatori del Servizio Verde o eventuali società incaricate a tale scopo, per aspetti attinenti l’ordine e la pubblica sicurezza.