A "Chi l'ha visto?" il caso di una ragazza aggredita e picchiata a Pescara

La trasmissione di Raitre "Chi l'ha visto?" torna ad occuparsi della nostra città. Questa volta, a finire sotto i riflettori una vicenda avvenuta nel febbraio 2017, quando una 28enne studentessa di architettura venne aggredita e picchiata in strada lungo viale D'Annunzio all'angolo con via De Cecco.

Il responsabile dell'aggressione, che provocò a Serena un trauma cranico facciale diagnosticato in Pronto Soccorso, non è mai stato individuato ed ora sembra che la Procura abbia chiesto l'archiviazione del caso, con la prossima udienza prevista per il 20 dicembre.

La ragazza chiede di fare luce sul caso, considerando che la stessa notte del 3 febbraio anche altre due studentesse vennero aggredite in quella zona, come dimostrano le immagini delle telecamere di sorveglianza. Le indagini sono state condotte dalla Polizia.

Il video della puntata: https://www.raiplay.it/video/2018/11/Chi-lha-visto-1130-b63be570-bf72-4e2d-8ac2-2f7fdc4cd7f8.html