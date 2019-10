Morto Cesare Manzo, addio al gallerista di Pescara che inventò Fuori Uso

È morto Cesare Manzo, storico gallerista di Pescara.

Scompare dopo 48 anni di attività nella galleria che aveva aperto in via Galilei nel 1966 per poi chiuderla nel 2014.

Manzo aveva quasi 73 anni (li avrebbe compiuti il prossimo 3 novembre) e il decesso è avvenuto la notte scorsa.

Conosciuto e apprezzato in tutta Italia nel mondo dell'arte Manzo nella nostra città fu un pioniere quando lanciò l'iniziativa Fuori Uso, mostra collettiva di arte contemporanea. Era il 1990 quando venne lanciata la prima edizione di Fuori Uso, che fu tra i primi esperimenti di recupero creativo di spazi abbandonati come ex fabbriche, scuole, mercati, alberghi e simili.

Dopo 4 anni di assenza, l’ultima edizione si è svolta nel 2016, con la collaborazione di circa 80 artisti provenienti da tutto il mondo e che fu per anni uno dei laboratori all’avanguardia di produzione culturale, realizzato in tandem con il curatore Giacinto Di Pietrantonio e una importante squadra a supporto.