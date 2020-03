Cervo cade in un canalone in via Lago Isoletta: ferito, intervengono i vigili del fuoco [FOTO]

I vigili del fuoco di Pescara hanno recuperato, in via Lago Isoletta, un cervo​ ferito dopo essere caduto in un canalone. Si tratta dell'ennesimo animale selvatico che si addentra nella nostra città senza più traffico veicolare e rumori che, solitamente, spaventano questi animali.

Secondo una prima ricostruzione, il cervo potrebbe essere stato attaccato da un altro animale, poiché aveva delle abrasioni alle zampe posteriori. È caduto nel canale della bonifica in via Lago Isoletta ed è rimasto infreddolito in mezzo all'acqua.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A segnalare la sua presenza è stato un residente, che l'ha sentito lamentarsi. Il cervo è stato soccorso e tratto in salvo dai vigili del fuoco che l'hanno portato nell'ospedale veterinario, in attesa del medico della Asl in arrivo da Penne.