Le negano un certificato, lei va su tutte le furie e mette a soqquadro l'Urp

Era andata all'Urp del Comune per chiedere un certificato di residenza per il suo compagno, ma le è stato negato a causa della mancanza della documentazione necessaria. Così è andata su tutte le furie, buttando per terra l'attrezzatura da ufficio che si è trovata davanti: computer, telefoni e altro ancora.

Per tali ragioni, una donna romena residente a Pescara è stata denunciata dai vigili urbani del Giona per danneggiamento e interruzione di pubblico servizio. Gli stessi agenti della polizia municipale si sono occupati dei rilievi.

Il vicesindaco Gianni Santilli, da noi contattato, spiega di essere stato tra le prime persone a intervenire sul posto: