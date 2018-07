Cerca di rapinare una donna e la manda al pronto soccorso: denunciato

Ieri pomeriggio, nella zona dell’ospedale di Pescara, una 35enne è stata avvicinata da un uomo che, minacciandola con un oggetto contundente, ha cercato di derubarla della somma di denaro che aveva prelevato qualche attimo prima da uno sportello bancomat, senza tuttavia riuscirvi perché la vittima aveva stretto saldamente tra le mani la borsa, impedendo al malvivente di appropriarsene. In questo frangente la donna, finita a terra, non ha mollato la presa dalla borsa che l’uomo cercava più volte di prenderle dalle mani, desistendo solo per l’arrivo di un dipendente della struttura ospedaliera, riuscendo comunque a portare via la tessera badge e un mazzo di chiavi che la vittima aveva in mano e che erano caduti a terra mentre stava fronteggiando il rapinatore.

La 35enne, che non ha ancora formalizzato la denuncia, è stata medicata presso il Pronto Soccorso e giudicata guaribile in 10 giorni per lesioni derivanti dalla caduta a terra. Del fatto è stato subito informato il personale del Posto Fisso della Polizia di Stato presso l’ospedale, che ha acquisito le immagini tratte dal sistema di videosorveglianza della banca, diffondendole in breve tempo attraverso una chat di WhatsApp appositamente creata e in uso al personale di polizia impiegato nei servizi di controllo del territorio, molto utile per diffondere velocemente informazioni di servizio.

Il personale della Squadra Volante, acquisite le immagini, ha riconosciuto l’autore della rapina, già noto per i suoi precedenti. Tuttavia, nell’immediatezza del fatto, le ricerche dell’uomo, un 42enne pescarese senza fissa dimora, hanno dato esito negativo. Solo nella nottata gli agenti della Squadra Volante, perseverando nell’attività di ricerca del malfattore, lo hanno rintracciato denunciandolo per rapina aggravata.