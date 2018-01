Cepagatti: uomo trovato morto nella sua abitazione

Un 61enne di Cepagatti è stato trovato morto nella sua abitazione. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco che hanno forzato la porta per entrare ed il 118. Al momento del decesso l'uomo si trovava a letto e come stabilito dal medico legale, è deceduto per cause naturali. Non sono stati notati segni d'effrazione o di violenza. Inutili i soccorsi del 118, probabilmente era già deceduto da diverse ore.

A dare l'allarme un'assistente sociale del Comune che aveva notato il bucato steso e mai ritirato e gli occhiali da vista dell'uomo appoggiati sul tavolo visibili dalla finestra. L'uomo viveva solo.