Cepagatti: travolto dall'albero che stava tagliando, ferito

Brutto incidente sul lavoro per un 57enne di Cepagatti, travolto da un'albero che stava tagliando in via Piemonte. Per circostanze ancora da chiarire, l'albero lo ha travolto durante la caduta. L'uomo è stato soccorso da un'ambulanza medicalizzata del 118 e trasportato in codice rosso a Pescara.

Si trovata ad un'altezza di 1,5 metri quando la base del tronco del pioppo lo ha colpito.

Successivamente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. È in prognosi riservata. Del caso si sono occupati anche i carabinieri della locale stazione.