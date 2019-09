Cepagatti, deposito illegale di rifiuti nel centro agroalimentare: pagata la sanzione da 6.500 euro

È stata pagata dal titolare del centro agroalimentare di Cepagatti "La valle della Pescara" la maxi multa da 6.500 euro comminata dai carabinieri forestali lo scorso 16 maggio. I militari in quell'occasione fecero un blitz per verificare la filiera produttiva e distributiva, scoprendo un deposito incontrollato ed illegale di circa 1.000 metri quadri di rifiuti di ogni genere, fra cui pneumatici, materiale edilizio, cassonetti per la raccolta di rifiuti, lamiere e dispositivi elettronici non riconducibili all'attività del mercato ortofrutticolo stesso.

Il titolare fu denunciato imponendo alcune prescrizioni per il corretto smaltimento dei rifiuti, operazioni eseguite assieme al pagamento dell'ammenda stessa, come riferiscono i carabinieri forestali che hanno informato la Procura di Pescara ponendo le basi per l'archiviazione del procedimento penale aperto.

Il comandante dei carabinieri forestali di Pescara: