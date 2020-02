Alberi cadono lungo la strada nel Pescarese, disagi e paura per gli automobilisti

Disagi nel Pescarese per il forte vento che sta provocando danni ad abitazioni ed aziende in particolare sulle coperture, a strutture come gazebo e tettoie oltre alla caduta di alberi. Nella zona di Cepagatti, in particolare, nel primo pomeriggio di oggi 5 febbraio sono caduti due alberi lungo la carreggiata.

Il primo crollo è avvenuto vicino alla rotatoria che separa Cepagatti centro da Villanova, dove un albero è finito sulla carreggiata provocando il blocco della circolazione stradale in particolare lo svincolo per Chieti. L'albero si trovava in un'area privata. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto alla rimozione, come riferito dal sindaco di Cepagatti.

L'altro albero invece è caduto in località Villareia, sempre a Cepagatti, lungo la strada verso villa Oliveti. Anche in questo caso la pianta è finita sulla carreggiata invadendo entrambe le corsie e provocando disagi alla viabilità. In tutti e due i casi per fortuna non ci sono stati danni a cose o persone.