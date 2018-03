Centro, i lavori Enel slittano a dopo Pasqua: il Comune da ragione ai commercianti

Niente lavori e black out mercoledì 28 marzo in centro a Pescara. Lo hanno fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli ed il consigliere comunale e presidente della Commissione Commercio Giampietro. I commercianti delle vie centrali della città avevano chiesto di rimandare i lavori che avrebbero portato all'interruzione dell'energia elettrica per tutta la mattinata in un giorno cruciale per le vendite prima di Pasqua, e così l'amministrazione comunale in accordo con Enel ha spostato l'intervento a data da definire.

Ringraziamo Enel per questa disponibilità, com’è noto i lavori sono necessari anche per dare soluzione ai guasti riscontrati nel centro cittadino e altrove in città, ci preme che vengano svolti subito e al meglio, perché le criticità trovino la giusta soluzione, ma oggettivamente si è lavorato con Aca sotto la pioggia per garantire la riapertura di Corso Vittorio e tenere chiusi i negozi il mercoledì della settimana Santa veramente poteva aggravare la situazione di chi con pazienza ha sopportato una settimana di lavori