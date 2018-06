Censimento dei rom: l'ironia pescarese sul web con una falsa prima pagina de La Repubblica

Sono bastate poche ore e migliaia di condivisioni e commenti per far spopolare sul web un'immagine ironica riguardante la proposta del Ministro Salvini di censire la popolazione rom. Si tratta di una falsa prima pagina del quotidiano "La Repubblica" con il titolo "Rom, Salvini: "Sul censimento non mollo". Pescara ora rischia di sparire".

Il tema dell'integrazione della comunità rom pescarese ed abruzzese ormai da decenni è al centro di dibattiti e polemiche, soprattutto riguardanti una parte delle famiglie nomadi stanziali che si dedicano ormai da diverse generazioni ad attività criminali legate soprattutto all'usura ed allo spaccio di droga.

L'immagine con la falsa copertina presenta anche il sottotitolo "Il sindaco Alessandrini: "Se ci togliete i Rom a Pescara non ci rimane nessuno". Se in molti hanno commentato semplicemente con un sorriso più o meno ironico, diverse persone su Facebook hanno parlato di un'immagine provocatoria e razzista che dipingerebbe la nostra città, soprattutto per chi non la conosce, come un centro di degrado e criminalità in mano proprio alle famiglie nomadi.