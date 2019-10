Castiglione a Casauria, punto da un'ape finisce in ospedale in codice rosso

Un 40enne di Castiglione a Casauria, D.N.L., è ricoverato in ospedale a Pescara dopo essere stato punto da un'ape. L'uomo ha avuto immediatamente uno shock anafilattico ed è stato soccorso da un'ambulanza medicalizzata di Popoli e trasportato poi in elicottero dal 118 nel nosocomio pescarese.

Le sue condizioni, all'arrivo in pronto soccorso in codice rosso, erano gravi. Ricordiamo che sempre oggi 12 ottobre un uomo di 70 anni era stato punto da un calabrone mentre stava raccogliendo le olive a San Valentino, ed è stato trasportato in elicottero a Pescara per uno shock anafilattico.