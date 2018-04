Castiglione a Casauria: morso da una vipera mentre raccoglie asparagi

Era uscito per raccogliere asparagi a Castiglione a Casauria, ma è stato morso da una vipera rarissima ed è finito in ospedale per avvelenamento. Vittima del brutto incidente Nicola Coia, 65enne di Tocco da Casauria presidente dell'associazione micologica del suo paese.

Coia era uscito assieme ad un amico, quando ha sentito una fitta alla mano e nel giro di pochi minuti ha perso conoscenza, riuscendo però prima di svenire a chiedere aiuto all'amico che ha allertato immediatamente il 118. Sul posto è arrivata un'ambulanza ma il ferito è stato trasportato in ospedale a Chieti con l'elicottero vista l'urgenza di iniettare un antidoto idoneo. Le sue condizioni non sono gravi.