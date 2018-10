Castiglione a Casauria, cade da un albero di ulivo: ferito

Una rovinosa caduta, impattando violentemente al suolo dopo un volo di qualche metro. Un 47enne di Castiglione a Casauria, è scivolato dagli arbusti di una pianta di ulivo riportando fratture multiple alla cassa toracica. Fortunatamente la botta non gli ha causato importanti traumi cranici, nonostante sia svenuto in conseguenza del duro colpo subìto. L'incidente è avvenuto in frazione Grotte, a pochi chilometri da Torre de' Passeri.

A soccorrerlo per primi sono stati gli operatori del 118 provenienti da Scafa, ma vista la gravità dell'infortunio si è proceduto con il trasporto in eliambulanza al reparto di Chirurgia Toracica dell'Ospedale di Pescara dove è giunto in codice rosso. Le sue condizioni non destano particolari preoccupazioni ed è stato dichiarato fuori pericolo.