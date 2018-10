Processo Sanitopoli, la Cassazione conferma la condanna a Ottaviano Del Turco

La Cassazione ha confermato la condanna a 3 anni e 11 mesi di reclusione per Ottaviano Del Turco nel processo Sanitopoli. In primo grado, l'ex presidente della Regione Abruzzo era stato condannato a 9 anni e 6 mesi per associazione a delinquere e altri reati, mentre in Appello la pena era stata ridotta a 4 anni e 2 mesi e, per una precedente decisione della Suprema Corte, era stata esclusa l'associazione.

Poi nell'appello bis, tenutosi lo scorso anno davanti alla Corte d'Appello di Perugia, la pena era stata ricalcolata in 3 anni e 11 mesi. Ora la decisione della Cassazione.

Del Turco, arrestato nel 2008 insieme a molti componenti della sua Giunta, restò in carcere per 28 giorni, accusato dall'imprenditore Vincenzo Angelini di essersi fatto consegnare 850mila euro. Rispetto all'iniziale insieme di accuse, sono state confermate soltanto quelle di induzione indebita per episodi avvenuti tra il 2006 e il 2007.

L'avvocato Caiazza: "Presto il giudizio di revisione su quel pugno di fango che è rimasto dalla famosa montagna di prove"

All’indomani della conclusione del processo a carico di Ottaviano Del Turco, il suo difensore, avv. Gian Domenico Caiazza, ha dichiarato: