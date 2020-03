21 casi positivi al coronavirus nell’Istituto Sorelle della Misericordia di via del Santuario

21 casi positivi al coronavirus, su 38 ospiti, nell’Istituto Sorelle della Misericordia di via del Santuario. Si tratta di una casa di riposo dove negli ultimi giorni in diversi, tra ospiti e operatori, avevano accusato sintomi febbrili.

Un paio di persone sono state anche trasportate in ospedale per insufficienza respiratoria: sono una suora, unica infermiera rimasta in servizio, e una paziente. Sul posto il 118, con l’ambulanza dedicata al Covid-19, per verificare le condizioni dei pazienti, così da stabilire chi può effettuare lì la quarantena.

Ieri le suore della Misericordia avevano lanciato l’allarme, facendo sapere che stavano attendendo la risposta dei tamponi eseguiti domenica scorsa. Della vicenda si era interessato anche il consigliere regionale del Pd Antonio Blasioli.