Montesilvano fa la conta del Coronavirus, a oggi sono 44 ammalati e tre decessi

I contagiati a Montesilvano aumentano e la diffusione a macchia d'olio di nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19 (Coronavirus) inizia a essere preoccupante.

L'ultimo bollettino aggiornato a questa mattina, domenica 22 marzo, riporta di altri 14 infettati che si aggiungono ai 30 dei giorni scorsi.

Per la maggior parte si registrano condizioni di salute cagionevoli, ma non di una tale gravità da ricorrere alle cure ospedaliere. I decessi salgono a tre: 2 donne e un uomo.

I malati in regime di sorveglianza attiva restano in isolamento all'interno delle proprie abitazioni.. Il sindaco De Martinis riceve in continuazioni notizie aggiornate ed è anche oggi operativo per coordinare i servizi di assistenza all'intera comunità cittadina. Per coloro che hanno necessità di contattare il Centro Operativo Comunale è attivo il numero telefonico 085 4481216