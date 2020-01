Casa di riposo abusiva in un'abitazione privata: blitz delle forze dell'ordine

Blitz delle forze dell'ordine in un casa di riposo abusiva scoperta in zona colli a Pescara. Sul posto, a seguito di una segnalazione, sono intervenuti polizia e polizia municipale e successivamente i carabinieri del Nas. Presenti anche delle ambulanze del 118 per il trasferimento degli ospiti, tutti non autosufficienti.

A quanto pare, all'interno c'erano otto persone ed il sindaco di Pescara ha già disposto con un'apposita ordinanza la chiusura della casa di riposo completamente abusiva e priva di qualsiasi autorizzazione e certificazione dal punto di vista burocratico ed igienico sanitario sulla quale ora stanno lavorando ed indagando i militari del Nas. La proprietaria della casa è un'anziana con problemi di salute e quindi si dovrà risalire ai responsabili che gestivano la casa di riposo abusiva nell'abitazione privata, di grandi dimensioni.