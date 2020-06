Coppia pescarese raggira un'anziana e s'impossessa illegittimamente della sua casa popolare

Hanno raggirato un'anziana donna di 83 anni che viveva in un alloggio Ater di Pescara, riuscendo ad impossessarsi dell'appartamento dove si erano trasferiti assieme alla figlia minorenne per svolgere il lavoro di badanti. Denunciata una coppia pescarese formata da un 48enne e da una 37enne, che ora dovranno rispondere dei reati di circonvenzione d'incapace, occupazione arbitraria d'edificio e l'aggravante di aver compiuto i reati ai danni di una persona in condizioni di minorata difesa.

Il gip del tribunale di Pescara Colantonio ha anche disposto il sequestro dell'alloggio, con la possibilità per l'anziana di tornare da subito ad occuparlo, considerando che nel frattempo era stata sistemata in una casa di riposo. Nel 2018 la donna fu ricoverata in ospedale e la coppia quando la andò a riprendere la accompagnò in una casa di riposo invece di riportarla nell'alloggio che gli era stato assegnato legittimamente un anno prima.

Secondo il giudice:

