Dentro casa con generatore a scoppio e taniche di benzina, intervengono le forze dell'ordine

Polizia municipale, polizia, carabinieri e vigili del fuoco sono dovuti intervenire oggi pomeriggio, venerdì 15 febbraio, in via Lago di Capestrano nel rione Rancitelli a Pescara.

Ad allertare le forze dell'ordine sono stati alcuni residenti che hanno segnalato problemi nell'appartamento di un loro vicino, in particolare forte rumore, fumo e puzza di benzina.

Agenti e vigili del fuoco sono entrati nell'appartamento, dentro al quale vive un uomo sui 60 anni già noto alle forze dell'ordine, trovando un generatore a scoppio di medie dimensioni e delle taniche di benzina per riempire il serbatoio dello stesso. L'uomo teneva acceso il generatore, creando però pericolo per sé e per i vicini di casa, perché non ha l'allaccio alla corrente elettrica.

Sia il generatore che le taniche di benzina sono state messe in sicurezza dai vigili del fuoco e tolte da dentro l'abitazione.