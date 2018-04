Caritas "sfrattata" a Montesilvano? Nasce un nuovo caso dopo quello della CRI a Pescara

Caritas di Montesilvano come la Croce Rossa di Pescara? Neanche per sogno. Il paragone non regge. Le due vicende sono completamente differenti fra loro e nel caso dell'associazione di Montesilvano l'opinione pubblica non ha ancora ben chiari i motivi dell'imminente trasferimento. L'assessore Parlione puntualizza su alcune notizie distorte che, a suo dire, sono prive di fondamento.

"Nessuno sfratto. La sede che fino a ora ha ospitato la Caritas è di proprietà di un privato che ha scelto, alla naturale scadenza del contratto di affitto, di non rinnovarlo. Abbiamo proposto un nuovo locale all'associazione umanitaria, ma non ha trovato soddisfazione nelle esigenze della parrocchia. Come Amministrazione ci siamo anche offerti di pagare la retta mensile di un immobile, ma anche in questo caso non abbiamo avuto approvazione. Restiamo comunque disponibili per trovare una nuova sistemazione e consentire il proseguimento dell'opera preziosa che questa realtà porta avanti a favore dei più deboli e dei bisognosi"