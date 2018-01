Carcasse di bici: blitz della Municipale in centro

Un blitz in tutte le vie e zone del centro, per rimuovere le decine di carcasse di biciclette abbandonate da mesi negli stalli o attaccate ai pali dell'illuminazione pubblica. Su richiesta dell'assessore Teodoro, la Polizia Municipale ha effettuato un sopralluogo coinvolgendo diversi agenti.

Le carcasse di biciclette abbadonate, infatti, oltre a costituire un pessimo spettacolo a livello d'immagine della città, possono essere pericolose per i pedoni e per gli stessi ciclisti, considerando che molte sono anche arrugginite. L'assessore Teodoro ha commentato:

"Con il gruppo Giona abbiamo in tre mesi fatto un ampio lavoro di sinergia con le forze dell’ordine e di prevenzione del degrado in molti ambiti cittadini, a questo si aggiunge il lavoro quotidiano degli altri servizi della Municipale, la cui azione è al contempo complementare e allo stesso modo incisiva, per restituire decoro al territorio cittadino e combattere pratiche che oltre ad essere fastidiose possono rappresentare un rischio per gli altri”.