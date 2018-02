Caramanico: sequestrate 4 moto da cross dai carabinieri forestali

I carabinieri del Nucleo Biodiversità di Caramanico Terme, hanno sequestrato ieri durante una serie di controlli 4 moto da cross con multe per oltre 5 mila euro. I militari hanno infatti intercettato 4 motociclisti a bordo dei mezzi, che percorrevano sentieri e strade sterrate senza che le moto fossero immatricolate, assicurate e con regolare targa e libretto di circolazione.

Ora i mezzi saranno collocati in deposito giudiziario in attesa della definitiva confisca. Spesso i militari sono costretti ad intervenire lungo sentieri boschivi e strade sterrate soprattutto su colline e versanti montuosi, per fermare motociclisti che, oltre a violare norme penali riguardanti la circolazione con mezzi non registrati su strade vietate, provocano anche danni all'ambiente rovinando il patrimonio vegetale e lo strato fertile rendendo i terreni soggetti ad erosione e frane.