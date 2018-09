Caramanico, secondo giorno di ricerche: ancora nessuna traccia dell'escursionista disperso

Volontari, speleologi, sommozzatori, vigili del fuoco, carabinieri, uomini della forestale e della protezione civile. Una massiccia squadra interforze impegnata da due giorni nelle ricerche di Carlo Rodrigo Fattibene, turista di Brugherio in vacanza con la moglie a Caramanico Terme, come annuale consuetudine da diverso tempo. Le operazioni si stanno concentrando sulla zona impervia di Decontra, pattugliata da droni e elicotteri che sorvolano dall'alto alla ricerca di avvistamenti utili a ritrovare l'anziano escursionista. Le manovre, coordinate dalla Prefettura, vedono impiegati anche cani molecolari e personale dell'ente parco Maiella, oltre a numerosi soccorritori provenienti dalle località limitrofe di Alanno, Scafa e Popoli.

Col passare delle ore aumenta la preoccupazione e lo sconforto dei parenti che confidano comunque nel buon operato dei ricercatori. Per volontà della moglie, non è stata diffusa la foto dell'uomo che risulta disperso ma pur rispettando la riservatezza si può tracciare un identikit indicativo. Il 76enne è di altezza media, testa rasata ma con barba e baffi bianchi. Al momento del suo allontanamento dall'hotel Vincenzella indossava abbigliamento tipico da montagna, con bastone e zainetto a tracolla. Aveva con sé anche il cellulare e questo potrebbe essere un elemento utile per localizzare attraverso l'ultimo segnale gps captato l'esatta posizione dello scomparso.