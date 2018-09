Caramanico, ancora senza esito le ricerche del turista brianzolo scomparso

Sono ancora senza esito, in Val Pescara, le ricerche di Carlo Rodrigo Fattiboni.

Il turista 76enne della provincia di Monza Brianza è sparito da Caramanico Terme la sera del 3 settembre, quando, dopo essere uscito per una passeggiata intorno alle 17.30, non ha fatto più rientro nell'albergo dove alloggiava con la famiglia per un breve soggiorno nella località termale.

Anche ieri, fino al tramonto, i Vigili del Fuoco del nucleo speleo-alpino-fluviale (Saf) del comando provinciale di Pescara hanno perlustrato zone particolarmente impervie nei dintorni di Caramanico, calandosi con apposite funi in dirupi e luoghi irraggiungibili attraverso i sentieri. Al lavoro anche personale del Soccorso alpino (Cnsas).

Le ricerche, nel territorio del Parco nazionale della Maiella, proseguiranno nei prossimi giorni. Della scomparsa di Fattiboni si è occupata anche la trasmissione tv "Chi l'ha visto".