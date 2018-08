Caramanico: incidente all'interno del Parco Avventura, ferita una bambina di 4 anni

A Caramanico si è verificato un incidente all'interno del Parco Avventura. Una bambina di 4 anni, che stava utilizzando dei gommoni, è rimasta ferita a seguito del tamponamento di un ulteriore gommone che sopraggiungeva in quell'istante.

Al momento la piccola è sottoposta a visita presso l'ospedale civile 'Spirito Santo' di Pescara. Non è in pericolo di vita nè in prognosi. Dalle prime informazioni non sembrerebbe nulla di grave, ma i Carabinieri di Popoli - che indagano sull'accaduto - attendono l'esito degli accertamenti per valutare meglio il da farsi.