VIDEO | Caramanico, a fuoco camion per la pulizia delle strade

Un mezzo spazzatrice della società Rieco, impegnato nella pulizia delle strade cittadine, è andato improvvisamente a fuoco nei pressi del centro sportivo Sant'Elena a Caramanico Terme. Il macchinario era in azione durante il lavoro di raccolta delle foglie secche quando per cause ancora in corso di accertamento ha iniziato a sprigionare del fumo nero per poi essere divorato dalle fiamme. Fortunatamente l'operaio alla guida dello speciale veicolo è riuscito a uscire in tempo dall'abitacolo senza riportare alcuna conseguenza. Per domare l'incendio accidentale sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Pescara.