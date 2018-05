Caramanico, aggredisce la madre e minaccia i vicini: arrestato ex pugile

I Carabinieri di Scafa e Manoppello sono intervenuti congiuntamente ai colleghi di Caramanico Terme per mettere in sicurezza e sedare un energumeno che nella notte ha usato violenza contro la madre per poi scendere in strada armato di bastone e minacciando i vicini. Protagonista dell'inquietante episodio è un personaggio piuttosto conosciuto alle cronache, ma anche per i suoi trascorsi sportivi.

Torna in carcere Emanuel Zuanel, 36 anni, con un passato importante nel mondo della boxe. Il noto pregiudicato stava scontando gli arresti domiciliari. Processato per direttissima, è stato condannato per evasione e lesioni personali. La sentenza è attesa nelle prossime ore. Circa tre anni fa Zuanel finì nuovamente nei guai per aver perseguitato la compagna, scagliando contro di lei dell'olio bollente. La mamma è stata medicata dai sanitari del 118.