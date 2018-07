Carabinieri: il Maggiore Di Cristofaro lascia il comando della compagnia di Popoli

Dopo cinque anni dedicati al coordinamento delle attività di servizio, il Magg. Antonio Di Cristofaro lascia il comando della Compagnia dei Carabinieri di Popoli per assumere un'altra prestigiosa funzione. L'alto graduato dell'Arma diventa Capo Ufficio al Comando Provinciale di Frosinone.

Il trasferimento è già avvenuto ed il precedente incarico viene adesso affidato "ad interim" al Ten. Tonino Marinucci. A fine mese si insedierà il nuovo Capitano. Di Cristofaro, originario di Pratola Peligna, si è particolarmente distinto per l'abnegazione e lo spirito di sacrificio che ha trasmesso a tutti i colleghi della Val Pescara, oltre che per le sue missioni internazionali in Kosovo. Nel suo commosso messaggio di addio, ha voluto sottolineare "..l'esperienza senza dubbio positiva in uno spaccato di territorio che unisce il mare alla montagna, abitato da gente onesta e laboriosa, forte e generosa che rispecchia a pieno il carattere sincero di questa terra d'Abruzzo".