Tragedia di Rigopiano, indagati per depistaggio 3 carabinieri forestali: famiglie vittime soddisfatte per nuova inchiesta

«I miei assistiti non possono che esprimere soddisfazione per l'apertura della nuova inchiesta sui fatti di Rigopiano. La meritoria opera del giornalismo d'inchiesta, unita alle indagini difensive fatte dagli avvocati, ha portato a scoprire che, nella vicenda, non vi sono stati solo dei fatti di depistaggio, ma una riunione carbonara per pianificarlo cui hanno partecipato funzionari di vertice. Il che significa che molte persone sapevano di avere sulla coscienza gravi responsabilità per la morte di 29 persone».

A dirlo, come riferisce l'AdnKronos, è l'avvocato Romolo Reboa, legale che assiste 4 famiglie delle vittime della tragedia dell'hotel Rigopiano di Farindola.

Reboa commenta la notizia dell'apertura di un quarto fascicolo per la strage dell'hotel travolto dalla slavina che provocò 29 vittime.

«Il 29 novembre il mio assistito, Gianluca Tanda, quale fratello della vittima Marco Tanda, ha depositato una denuncia querela», fa sapere l'avvocato, «ove si chiede di accertare la posizione di ulteriori soggetti rispetto ai tre appartenenti all'Arma dei Carabinieri i cui nomi leggo sul quotidiano "Il Centro" e non dubito, avendo avuto modo di apprezzare l'operato dei pm Serpi e Papalia, che essi valuteranno con attenzione anche tale atto».

Questo, inoltre quanto aggiunge l'avvocato Reboa: