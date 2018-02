Traffico di uccellini, i Carabinieri Forestali di Pescara denunciano un 21enne

I Carabinieri Forestali di Pescara, a seguito di indagini partite da un annuncio su Internet, hanno denunciato alla Procura della Repubblica un 21enne di Santa Maria Capua Vetere (CE) per detenzione illegale e vendita di uccelli particolarmente protetti e derivanti da presumibile attività illecita.

I militarii hanno notato l’offerta, su un sito di vendita on-line, di coppie di Fanelli a 50 €, di coppie di Lucherini a 40 € e di coppie di Cardellini a prezzo da concordare, così dapprima hanno individuato l’autore dell’inserzione e successivamente ne hanno chiesto l’origine.

Il giovane, dopo aver confermato di aver inserito gli annunci incriminati, ha dichiarato di aver acquistato i volatili presso un ambulante di Santa Maria Capua Vetere (CE), senza anellature o certificazioni di sorta, non dimostrandone l’origine legittima.

Pertanto l’indagato è stato deferito all’autorità giudiziaria di Pescara, dove dimora, per detenzione abusiva e messa in vendita di esemplari di uccelli particolarmente protetti, ai sensi della Legge nazionale sulla protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio del 1992, e per ricettazione, per aver acquistato esemplari di uccelli, appartenenti alla fauna selvatica, provenienti da attività illecita.

Sia i Cardellini (Carduelis carduelis L.) sia i Fanelli (Linaria cannabina L.), infatti, sono inseriti nell’Allegato II della Convenzione di Berna per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa del 1979, a cui ha aderito anche l’Italia, e quindi sono considerati particolarmente protetti dalla Legge 157/92 (“Norme per la protezione della Fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”).