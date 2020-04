Si rifiuta di entrare nel supermercato con la mascherina ed aggredisce e ferisce carabinieri: arrestato

Momenti di paura e panico nel primo pomeriggio di oggi a Pescara, dove un cittadino nigeriano è stato arrestato davanti al supermercato Eurospin in via lago di Campotosto. In base alle prime informazioni, l'uomo si è alterato quando gli è stato impedito di entrare in quanto non aveva indosso la mascherina e dopo aver avuto un violento diverbio con il personale del supermercato ha aggredito i carabinieri che nel frattempo erano arrivati dopo essere stati allertati proprio dai dipendenti.

Sul posto è giunta anche una volante della polizia chiamata in ausilio ai militari. A quanto pare, un militare sarebbe anche rimasto ferito nella colluttazione. Il nigeriano è stato arrestato.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO