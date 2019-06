Carabinieri, in Abruzzo e Molise calano i reati ma aumentano gli arresti

Calano nel 2018 i reati in Abruzzo e Molise del 4.2% rispetto al 2017, ma aumentano gli arrestati. I carabinieri della Legione Abruzzo e Molise hanno diffuso i dati relativi allo scorso anno per quanto riguarda l'attività di repressione con una diminuzione significativa (-9,5%) delle rapine e dei furti (-10,1%). Scendono anche del 7% le truffe ad anziani, mentre le persone finite in manette lo scorso anno sono complessivamente 7644, con un aumento del 2,1%.

I dati sono stati resi noti in vista delle celebrazioni per i 205 anni dalla fondazione dell'Arma che i carabinieri abruzzesi e molisani festeggeranno il 5 giugno con un'unica cerimonia nella caserma Rebaggiani di Chieti, sede del Centro Nazionale Amministrativo dell'Arma.

Tante le operazioni portate a termine in tutte e sei le province di competenza della Legione, fra cui l'operazione "Sparta" nel pescarese che portò all'arresto di 17 persone per spaccio di stupefacenti. Il Nucleo ispettorato del Lavoro ha controllato 725 con multe per oltre 1 milione di euro, mentre i Nuclei Operativi Ecologici"di Pescara e Campobasso hanno eseguito controlli in 150 aziende, con 26 denunce e 13 segnalazioni amministrative e multe per oltre 75 mila euro, con sequestri di beni per 1,7 milioni di euro.

Infine il Nas di Pescara ha eseguito 472 controlli per sicurezza alimentare segnalando 411 persone di cui 34 denunciate a livello penale, mentre hanno eseguito 328 controlli di sicurezza sanitaria con 154 denunce e 124 segnalazioni amministrative.

Il comparto Fortestale ha invece accertato 935 reati, con 797 denunce, 10 arresti e sanzioni per 2,5 milioni di euro.