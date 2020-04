Capriolo investito e ucciso lungo l'asse attrezzato a Pescara

Un capriolo è stato investito nella notte lungo l'asse attrezzato Chieti Pescara. L'animale, che vagava lungo la carreggiata, è stato presumibilmente colpito da un veicolo in transito all'altezza dello svincolo di via Aterno, in direzione mare. La segnalazione è arrivata questa mattina alla polizia stradale di Pescara che è intervenuta sul posto assieme all'Anas.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il capriolo al momento del ritrovamento era già morto. Interessato anche il servizio veterinario della Asl. Con il decreto Coronavirus che impone restrizioni e forti limitazioni per gli spostamenti, da settimane anche in città o nelle periferie urbane avvengono quasi quotidianamente avvistamenti di animali selvatici che normalmente non si spingono in queste zone. Un cerbiatto era stato avvistato nel mese di marzo nella zona dell'ospedale di Pescara, mentre a Fosso Grande c'era stato anche un avvistamento di lupi.