Cappelle sul Tavo, nuovo caso di Coronavirus: “Ma non è una residente”. La precisazione arriva dal sindaco Lorenzo Ferri:

"Ci troviamo nuovamente a smentire la presenza di un contagio da Covid 19 a Cappelle sul Tavo, così come avvenuto qualche giorno fa per il 31enne che è originario del nostro Comune ma non risiede qui – spiega – Stavolta si tratta di una donna, coniugata con il ragazzo della precedente smentita, e dunque non vive a Cappelle sul Tavo”.