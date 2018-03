Cappelle: controlli antidroga, beccata una pusher ed alcuni clienti

Si è conclusa con una denuncia per spaccio e sei segnalazioni alla Prefettura un'operazione di controllo e contrasto allo spaccio di droga a Cappelle sul Tavo da parte dei carabinieri. In particolare, in contrada Boragne, una donna di 33 anni è stata denunciata per aver ceduto una dose di eroina a dun 37enne tossicodipendente del pescarese, segnalato come assuntore.

Durante i controlli, altre 4 persone sono state segnalate: un 24enne e un 23enne residenti in Spoltore trovati in possesso di 1

grammo di marijuana ed un 21enne e 28enne pescaresi oltre ad un 43enne di Montesilvano tutti controllati e trovati in possesso complessivamente di 2 grammi di cocaina.