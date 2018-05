Cantieri a Pescara: lunedì 28 maggio nuova chiusura per la riviera nord

Ultimo sforzo e soprattutto ultimi giorni di disagi lungo la riviera nord per il cantiere di rifacimento del manto stradale. Lo ha fatto sapere il vicesindaco Blasioli, annunciando gli interventi previsti a partire da domani lunedì 28 maggio.

La riviera nord sarà chiusa solo nel tratto fra via Galilei e l'intersezione con via Puccini, nei pressi del mercato ittico. Qui i lavori andranno avanti per 7 giorni. A quel punto il cantiere sarà chiuso e rimarranno solo le operazioni di rifacimento della segnaletica orizzontale.

Blasioli ha poi aggiunto:

"Lunedì è importante terminerà anche il lavoro di realizzazione dei marciapiedi e rotatoria tra via Bernini e via Caravaggio, gli interventi sono finiti, ma hanno bisogno di una giornata di chiusura totale per consentire la realizzazione dell’asfalto su tutta l’area e lunedì 28 dalle ore 9 alle ore 20 via Caravaggio non sarà transitabile da via Tiepolo fino all’ingresso del centro commerciale Globo, come pure non sarà transitabile buona parte di via Bernini fino all’incrocio con la Nazionale Adriatica I lavori inizieranno alle ore 9 per consentire l’ingresso a scuola e negli uffici, ma dureranno fino alla serata del 28 per riconsegnare l’intera area del cantiere asfaltata. Direzione consigliata è via Caravaggio, Nazionale Adriatica Nord e anche la riviera che da lunedì sarà percorribile fino a via Galilei da nord a sud”