Cantieri e lavori: entro venerdì pronta la rotonda di via Bernini e riaperta via D'Avalos

Proseguono senza particolari intoppi, nonostante il meteo incerto, i cantieri stradali in città. Lo ha fatto sapere l'assessore e vicesindaco Blasioli, che ha fatto il punto della situazione. Per quanto riguarda il cantiere Aca in via D'Avalos, dove si è verificato un importante cedimento stradale, entro venerdì i lavori saranno completati e la viabilità sarà completamente ripristinata. Lunedì l'Aca inizierà i lavori su un altro cedimento sempre in via D'Avalos.

Venerdì sarà pronta anche la rotatoria di via Bernini, mentre a Fosso Vallelunga i lavori di manutenzione saranno completati come da programma entro la fine di maggio senza interferire con la stagione balneare.

Blasioli ha aggiunto:

"Prosegue senza sosta, nonostante un po’ di pioggia, la fresatura di tutta la carreggiata della riviera nord. In serata si terminerà la scarifica fino a via Ragazzi del 99, per iniziare domani con gli asfalti delle rientranze dei parcheggi lato monte del primo e secondo tratto. Intanto si sta già scarificando la parte dei parcheggi lato monte del secondo tratto e sempre domani questo sarà oggetto di fresatura nella parte della carreggiata. Giovedì inizia l’asfalto della carreggiata stradale e il cantiere si sposterà più avanti."

Invece per via Monte di Campli: è in fase di completamento la rotatoria all’incrocio con via Fonte Romana e per lunedì-martedì il cantiere sarà sgombero e potrà tornare la normale viabilità, quindi senza obbligo di svolta a destra per chi viene da via Colle Innamorati”.