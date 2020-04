Grossa partita di cannabis in consegna tramite un corriere a Rancitelli: nei guai titolare di un bar

Si era fatto spedire tramite corriere espresso un ingente quantitativo di cannabis, spacciata come light, direttamente nella sua abitazione di Rancitelli, ma la polizia ha intercettato il carico e lo ha denunciato. Protagonista della vicenda il titolare di un bar della zona, incensurato.

Ieri pomeriggio gli agenti della questura di Pescara durante un servizio di controllo del territorio transitavano in via Tavo dove notavano un furgone rosso di un corriere che stava consegnando sei scatoloni neri, e poco distanti alcuni giovani in evidente stato di attesa. Gli operatori, insospettiti dalle scritte in inglese sui pacchi, hanno approfondito gli accertamenti facendo arrivare sul posto i colleghi dell'antidroga e della squadra cinofili. All'interno degli imballaggi sono stati rinvenuti pacchetti ed involucri in cellophane contenenti marijuana.

Sequestrata anche la somma di 2370 euro destinata al pagamento della partita. Nell'abitazione dell'uomo, dove è scattata la perquisizione, sono stati rinvenuti nove involucri contenenti cocaina grazie anche all'ausilio del cane antidroga Ayrton. Sequestrati anche coltelli e mazze da baseball ed autoradio di valore il cui possesso non è stato giustificato.