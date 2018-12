Esemplare di pastore tedesco maschio trovato a Spoltore, si cerca il padrone

Un esemplare di pastore tedesco maschio, privo di collare e in buono stato di salute, è stato recuperato dalla Asl di Pescara in via Parigi, a Spoltore. Il cane è attualmente ospitato in una struttura sanitaria, in attesa che venga ritrovato il suo padrone.

È quanto fa sapere il gruppo Facebook "Animali persi e ritrovati", aggiungendo che, se non dovessero arrivare informazioni utili in merito, l'animale verrà dato in adozione. Per contatti: 392/6961595-