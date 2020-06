Cane recuperato nel Pescarese dai carabinieri forestali, era finito in un fossato [FOTO]

Un cane è stato recuperato oggi (16 giugno) nel Pescarese dai carabinieri forestali di Farindola. L'animale, un esemplare maschio sprovvisto di microchip, era finito in un fossato ed è stato salvato, nella mattinata odierna, dagli appuntati Sonia Marini e Claudio Di Nocco. I due, per la precisione, l'hanno trovato a Rigopiano, con una corda logora al collo.

Non è stato semplice riportarlo su perché il cane era spaventato, tanto che i militari hanno dovuto prenderlo in braccio. Probabilmente il cane è stato abbandonato, oppure si è smarrito. Se il proprietario dovesse riconoscerlo in queste fotografie, si faccia avanti contattando i carabinieri forestali di Farindola.