Paura in via Teramo, cane precipita dal sesto piano e rischia di colpire una donna

Ha dell'incredibile quanto accaduto ieri in via Teramo, all'angolo con corso Vittorio Emanuele. Un cane, per liberarsi da una ringhiera dove era rimasto incastrato, è precipitato dal sesto piano di un palazzo, schiantandosi al suolo e morendo.

Come se non bastasse, si è sfiorata un'ulteriore tragedia perché l'animale, nel suo tragico volo, ha rischiato di colpire una donna che proprio in quel momento si trovava a passare sul marciapiede. È stata questione di pochissimi metri. Sul posto la polizia municipale.