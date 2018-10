Cane carbonizzato ritrovato in spiaggia a Francavilla al Mare [FOTO]

La carcassa carbonizzata di un povero cane.

Questo il macabro ritrovamento che una donna ha fatto nel pomeriggio di oggi, martedì 31 ottobre, sulla spiaggia di Francavilla al Mare.

In particolare, ad accorgersi del povero animale, un esemplare di piccola taglia, ormai privo di vita sulla sabbia nella zona del rione Foro, sono stati i figli della donna che si sono accorti come quello fosse un cane carbonizzato.

Stavano facendo una passeggiata in spiaggia in compagnia del loro cane quando si sono accorti della carcassa bruciata in mezzo a un cumulo di detriti depositati dopo le mareggiate dei giorni scorsi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e l'assessore Williams Marinelli, cercheranno di capire se il cane abbia il microchip e se lo stesso sia leggibile.

