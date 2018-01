Campionati italiani per pasticceri: vince il pescarese Lorenzo Puca

Grande soddisfazione per il pasticcere pescarese Lorenzo Puca, diventato campione Campione Italiano di Pasticceria Seniores nella categoria "zucchero e torta al cioccolato". La gara è stata disputata nel corso del SIGEP, il Salone internazionale della gelateria, pasticceria e panificazione artigianale e caffè di Rimini.

Lorenzo ha riprodotto una versione di Aladdin, il noto personaggio dei cartoni animati, con in mano l’immancabile lampada del genio, seduto sul tappeto magico che svolazza su una soffice nuvola. Alla base, la torta al cioccolato riproduce lo splendore della lampada magica.

Una vittoria importante per Puca e per gli altri vincitori delle rispettive categorie, in quanto potranno rappresentare l'Italia alla prossima Coupe du Monde di Lione 2019.

Il Presidente di Giuria Alessandro Dalmasso ha parlato di una vittoria importante per il pasticcere pescarese, che ha ottenuto uno dei riconoscimenti più ambiti della propria carreria, uno stimolo a migliorarsi nel tempo per una sicura carriera da protagonista assoluto nel panorama della pasticceria italiana.