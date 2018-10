Camion si incastra in un sottopasso a Dragonara

Un camion con rimorchio è rimasto incastrato questa mattina, attorno alle 10.30, in un sottopasso in zona Dragonara a Sambuceto. Il veicolo era infatti troppo alto per il passaggio e si è gravemente danneggiato, con il carico che è pericolante. Sul posto la Polizia Municipale ed i carabinieri. La zona è stata chiusa al traffico.