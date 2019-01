Cisterna Gpl finisce fuori strada, intervento dei vigili del fuoco nel Pescarese

A Civitella Casanova, in contrada Pastini, si è svolto un delicato intervento dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Pescara, dopo che un camion cisterna che trasportava gpl è finito fuori strada. I pompieri, intervenuti con il Nucleo Nbcr (nucleare, biologico, chimico, radiologico), con appositi mezzi arrivati dall'Aquila si stanno occupando del travaso del gas.

Una volta completate le operazioni, si procederà al recupero e alla rimozione del veicolo. Secondo le previsioni, l'intervento dovrebbe concludersi nella notte. Dal Comune di Civitella fanno sapere quanto segue:

"La situazione è sotto controllo, non si riscontrano problemi per la popolazione residente, a eccezione della viabilità locale, che risulta essere temporaneamente chiusa per le operazioni di soccorso".