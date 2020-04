Donna anziana in auto con figlio disabile fora gomma, i poliziotti le cambiano la ruota

In queste giornate davvero strane a causa delle restrizioni imposte da decreti e ordinanze sul Coronavirus non mancano i gesti, anche piccoli, di solidarietà e sostegno che scaldano il cuore.

Tra questi c'è anche l'aiuto offerto da due agenti della polizia di Pescara a una donna anziana che mentre era in automobile con il figlio disabile ha forato una gomma in piazza Le Laudi.

I poliziotti, un uomo e una donna di nome Mario e Valeria, hanno deciso di cambiare la ruota visto che la donna non sapeva chi chiamare.

A Mario mentre cambiava la gomma si è lacerata anche la mascherina, ma nessun problema, l’ha subito sostituita con una nuova e finite le operazioni, i due agenti si sono accertati che la donna e suo figlio potessero rientrare a casa e poi hanno ripreso il normale servizio per proseguire nei controlli.