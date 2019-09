Cadono calcinacci da un palazzo, chiuso un tratto di via Battisti [FOTO]

Un tratto pedonale di via Cesare Battisti, in pieno centro a Pescara, è stato chiuso al transito nella serata di oggi, domenica 8 settembre a causa della caduta di calcinacci da un palazzo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che dopo aver delimitato l'area con il nastro bianco e rosso, con l'autoscala si sono occupati di mettere in sicurezza l'area.

Dalle prime informazioni nessuno sarebbe rimasto ferito dalla caduta dei calcinacci dalla sommità dell'edifcio.

