Cadono calcinacci da un palazzo a Porta Nuova, area transennata [FOTO]

Vigili del fuoco e operai della squadra di manutenzione del Comune in azione nella serata di oggi a Porta Nuova per la caduta di calcinacci da un palazzo, come segnalato dal vice sindaco Antonio Blasioli.

In particolare, poco prima delle 21 i vigili del fuoco e gli addetti comunali sono intervenuti in via Italica, all'angolo con via Dei Marsi, dove qualche residente aveva segnalato come da un edificio si stessero staccando porzioni di intonaco.

I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza la facciata del palazzo dal quale si sono staccati i calcinacci mentre gli operai del Comune hanno messo in sicurezza l'intera area.

Per questa ragione i marciapiedi sottostanti il palazzo sono stati transennati e, al momento, non sono percorribili dai pedoni.